



「千面男爵」陳志朋（Julian）睽違21年推出全新專輯《千面》，新造型染綠髮穿透視裝，受封「行走的騷男荷爾蒙」，他說：「要玩，就要玩大的！」連推3波歌曲轟動大中華，第4首主打歌《Patience》即日起也上線，走韓式電子舞曲曲風，在錄音時，陳志朋主動要求：「我們要不要錄騷一點？」於是製作團隊當場改編曲，加入來自L.A.的薩克斯風手，陳志朋脫鞋光腳丫子在錄音室的地毯上搖擺，結果狀態極佳，僅1.5小時就錄好了這首《Patience》，也破了他有史以來配唱最短紀錄！

陳志朋新專輯《千面》宗旨是「要秀，就要秀狂的」，他引領中性時尚，想告訴天下男性，誰說男人只有「帥」、「酷」，要發掘出內心的「千面」，由內而外的展現自我，才是真時尚。陳志朋擺脫以往給人帥氣感性的型男印象，打破世俗框架，化身為「行走的騷男荷爾蒙」，讓「騷」變成一種流行、一種藝術！用音樂與藝術全面挑逗視聽感官，讓人見識到陳志朋蛻變的百變與千面！

為符合專輯概念「千面」，陳志朋和音樂團隊一開始就設定每首歌都要有不同的風貌，創作團隊集結大陸、台灣、韓國、美國的優秀音樂人，期待不可預測的火花，製作人也坦言說：「一開始其實是有難度！」錄《Patience》時，剛好陳志朋靈機一動：「我們要不要錄騷一點？」 當時大家都覺得新鮮，因此立馬改編曲，加入來自L.A.的薩克斯手，於是原本是1位美國女孩編寫的清新舞曲，居然進化成為騷浪舞曲！

而陳志朋還為《Patience》拍攝主視覺，以表重視，他特別設計了穿王子風白襯衫潛入浴缸拍照，居然別出心裁外加了馬甲，一身勁裝泡入水中，但他下半身是超級迷你短褲，叉開的雙腿秀出男人胯下的絕對領域，令人看了大噴鼻血，只能讚他：「有夠辣！」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』