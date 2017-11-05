



今(五)日在板橋浮洲橋河濱公園熱血登場。超過7,000名大小跑者穿著紅色T恤，及趣味搶眼的紅白條紋襪，在新北市副市長侯友宜、和德昌股份有限公司(麥當勞授權發展商)董事長李昌霖鳴槍下，台灣麥當勞總裁劉厚倫、麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長陶華君和「國民暖男神」盧廣仲等多位貴賓，及麥當勞叔叔、大鳥姊姊、漢堡神偷、奶昔大哥四大人物，以行動關懷遠地就醫病童，一起為愛而跑。

在新北市副市長侯友宜與李董事長鳴槍後，便由麥當勞叔叔、「國民暖男神」盧廣仲領跑，啟動紅襪愛路跑的序幕，包括新北市教育局長林奕華、體育處長洪玉玲，台灣麥當勞總裁劉厚倫、麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長陶華君，及多位贊助廠商，一起見證為愛而跑的感動時刻。此外，多位社群名人也熱血響應這活動，包括亮眼甜心簡廷芮、運動正妹Angelina、知名部落客一休、藍白拖，也專程前來為公益而跑；「新北市民政局替代役樂團」和「麥光光選秀大賽前三名優勝者」更為跑者勁歌熱舞，加油打氣，透過歌聲與舞蹈散播愛的力量。

「國民暖男神」盧廣仲洋溢著陽光笑容，燦爛地表示：「非常高興能受邀擔任『麥當勞紅襪愛路跑』的領跑大使，這場路跑或許也是很多小朋友人生的第一場公益路跑，我覺得非常有意義，希望大家多運動、記得吃早餐，保持身體健康，YA！」

其中，曾入住麥當勞叔叔之間的朋友們，也來開心參與路跑。麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長陶華君表示：「麥當勞叔叔之家是遠地就醫的孩子，到台北看醫生時，一個出門在外的家，10年來已服務約9萬人次，為遠地就醫家庭共省下超過7.2億元的住宿交通額外開銷。今年，適逢台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會成立20週年，參與『紅襪愛路跑』報名費中的200元，全都將捐贈給麥當勞叔叔之家慈善基金會，支持麥當勞叔叔之家長期營運之用，讓更多病童及家庭因此獲得幫助，非常感謝大家的響應與愛心。」

入住13次共46天的樂樂，遺傳爸媽開朗的五官輪廓，笑咪咪的稚嫩臉蛋，壓根兒看不出來她是出生兩天就被醫師斷定心臟有問題的孩子，樂樂罹患心室中膈缺損心臟病是「先天性心臟病」，第一次動手術時樂樂只有三個月大，這次是她第一次參加路跑活動，從最初需要人攙扶著走，到現在可以自己穩定走路，為了紅襪愛路跑，更開心地練習跑步，樂樂的媽媽非常感動能與孩子一起參與，用行動感謝麥當勞叔叔之家。

6歲的東東今年是第三次挑戰「麥當勞紅襪愛路跑」，東東一出生便患有心臟病、唇額裂與肌肉張力低的情況，從出生到現在，已經做過三次心臟相關手術、兩次唇額裂手術、兩次耳朵手術。東東的媽媽說：「我們把路跑當作是家庭共同完成的挑戰，希望能將路跑的正能量感染給孩子，尤其是永不放棄的精神，更是迎接每個生命挑戰時最需要的。」也因為樂樂和東東的參與，讓「2017麥當勞紅襪愛路跑」不只充滿歡樂與趣味，更多了感動與溫馨，這份把愛傳下去的心意，絕對是2017年最動人的親子公益路跑。



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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』