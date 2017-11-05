



亞洲旅遊台新節目《閨蜜的奇幻旅程》即將在下周一(7日)首播，由小甜甜張可昀及王宇婕主持，兩人透過實境的方式，將閨蜜最真實的一面赤裸呈現在節目中，考驗閨蜜的情感。兩人第一趟旅程赴泰國，一抵達就Rap個不停又糗事不斷，王宇婕還搶先自顧自地唸起來，小甜甜嗆笑王宇婕：「欸，你這個是數來寶啦」；到了旅館王宇婕又把床上的大象頭弄掉，小甜甜嘆氣考慮下次還要不要跟她一起出國，不僅天然呆，還有可能會有生命危險。

閨蜜的旅程少不了美食，小甜甜透露王宇婕食量大到嚇人，還說：「跟她同桌吃過飯就知道」，果然團隊拍攝火鍋店時，工作人員一看到小甜甜和王宇婕那桌大吃一驚，直呼根本八人份，沒想到王宇婕還惋惜地說：「這樣太少，但為了不嚇到店員只能這樣了」。但努力瘦身後的小甜甜，私下對飲食控制及運動仍相當在乎，隔天馬上安排兩人燃脂課程去打泰拳，還過於投入幾乎不管形象跟鏡頭，原來是隔天兩人要穿比基尼去海邊，急忙想打出緊實的身材，工作人員看兩人這麼努力直誇：「你們來泰國真的越來越瘦了！」

王宇婕透露，一開始接下節目之後漸漸得緊張起來，因為從小只有跟家人一起出國旅遊，加上不斷耳聞”朋友出國都會吵架”的傳說，讓她不禁擔心因為旅遊而跟小甜甜鬧翻，但從泰國一路到韓國旅行後，證明所有的擔心都是多餘的，還一起鬧出不少有趣的事。

像是在泰國學了一些基本對話「謝謝、你好、多少錢」等等，可是當導遊教到兄弟姊妹的稱呼時，突然直說王宇婕是屁王，又說小甜甜弄髒，搞得兩個人一頭霧水，沒想到是泰語的「屁（音譯）」是姐姐的意思，「弄（音譯）」是妹妹的意思，按照文法念起來王宇婕變成屁王，小甜甜就一路「屁王、屁王」的狂笑王宇婕。

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