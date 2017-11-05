



12月15日將在大陸上映的電影「奇門遁甲」是徐克和伍佰的第三次合作，第一次是2000年徐克導演的經典現代動作片「順流逆流」，伍佰除了是主角之外，也創作了兩首電影歌曲《我的名字》和《殺手驪歌》；第二次是2003年由徐克監製的電影「散打」，伍佰也創作電影主題曲《突然的自我》，歌詞更由兩人共同創作，雖然原唱不是伍佰，但是後來伍佰自己演唱的版本紅遍了大江南北，堪稱”全民神曲”！睽違17年之久，伍佰再次主演電影，更第一次演出武俠古裝片，這部由徐克監製、袁和平導演的「奇門遁甲」，片中伍佰飾演霧隱門的“老大”一角，和眾師弟妹們共同抵抗外星人入侵地球。拍片期間，與伍佰私交甚篤的徐克，在談話中提出：「寫一首老大的歌吧！」伍佰因拍戲而靈感大爆發，僅花半天時間即寫出三個版本的”老大”歌，徐克聽完立馬挑中兩首放進電影裡。

其中《誰是老大》為電影主題曲，徐克提議由戲中3位男主演一起合唱。對於可以和”搖滾先鋒”伍佰合作，兩位主演同時也有豐富演唱經驗的「大鵬」董成鵬和李治廷表現得非常興奮。大陸最年輕的”10億導演”大鵬，表示自己大學時期在酒吧打工非常熱愛演唱伍佰的歌曲！而本身也是歌手的李治廷，則多次帶吉他到片場，趁拍戲的空檔向伍佰請教歌曲創作的秘訣。因此，主題曲《誰是老大》由3人一起演唱，獲得大家一致通過，在影片拍攝殺青一年之後，3位非常忙碌的主演排除萬難，不但騰出兩天，除了配唱歌曲，更拍攝一支全新的MV。對於《誰是老大》MV，徐克希望跳脫傳統用電影片段剪輯的方式，另外拍攝一支全新的MV，並且為呼應電影「奇門遁甲」武俠奇幻的風格，更提出用”黑光”拍攝的方式。

MV由時尚攝影大師林炳存掌鏡，場景設定在現代的菜市場裡，3位主演揹著吉他走進市場，攤販們看似平凡但個個有型，3位主演登上小舞台開始演唱，攤販們聚集過來，掃地的清潔女子，突然口中吐出夜明珠，霎時狂風大作，全部的人都展露出奇幻的一面。不計形象，臉上畫著”黑光妝”的3位主演，開始狂飆吉他，由王振宇武術團演出的小販們個個身懷絕技、開始過招，北京舞蹈學院科班出身的現代舞者甯琪，也由清潔婦搖身一變為魔女，跳著魔幻的舞蹈，虛實之間奇幻轉變點出《誰是老大》的主題：「每個平凡的人都有他不平凡之處，人生路，就是要奔踏千里揚出那風沙！」

《誰是老大》由伍佰作詞、作曲、編曲，特別加入南胡、三弦等樂器，中國風的歌曲除了很符合電影的意境之外，更具有如同《突然的自我》一樣的傳唱度！將於11月6日數位平台全面推出，8日也會在北京舉辦「奇門遁甲」電影主題曲《誰是老大》發佈會。而用於片尾的”老大歌”是《唯我獨大》，由伍佰創作演唱，張狂的曲式，淋漓盡致的表現出此一武俠奇幻大片的風格。大家在聽完兩首歌曲後都直呼：「伍佰是自己創造潮流的大師啊！」至於另外一首”老大歌”則是《我是老大》，收錄在伍佰的個人專輯《釘子花》裡。電影「奇門遁甲」不但是伍佰主演的第一部古裝片，造型更為伍佰量身打造長髮大俠的造型，此外還有很多吊鋼絲的戲，在風沙很大的外景地拍攝，讓伍佰笑言：「老大不好當啊！」不過袁和平導演的國際級武術團隊，讓拍動作戲必受傷的伍佰，第一次完全沒有受傷，伍佰忍不住表示，袁導應該要出一本武術指導秘笈啊！



本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』