▲蕾菈這次獻給「今日星正妹」粉絲們的Cosplay角色，是「傳說對決」中的光明女神盧蜜亞。（圖／記者林柏年攝 , 2017.11.5）

有著甜美的外表，散發獨特的個人氣質，言談中對自己的未來十分有想法，曾經投身軍旅6年，她是知名Coser蕾菈（Laira）。

蕾菈這次獻給「今日星正妹」粉絲們的Cosplay角色，是「傳說對決」中的光明女神盧蜜亞。蕾菈說，會選擇此裝扮，除了這是她在今年Cosplay的亞軍作品之外，金髮、妖精耳朵、又有女神氣質的外型，也是她最喜歡的類型。

▲光明女神盧蜜亞擁有金髮、妖精耳朵、又有女神氣質的外型，是蕾菈最喜歡的類型。（圖／記者林柏年攝 , 2017.11.5）

蕾菈接觸Cosplay到現在約5年的時間，她說會接觸這塊領域，是因為喜歡玩遊戲，並對遊戲中的角色入迷，希望能更進一步接觸，所以嘗試扮演。蕾菈第一個扮演的角色是「魔獸世界」裡的綠龍伊瑟拉，她笑說，「第一次扮裝就把自己塗得全身紫紫的，讓我印象很深刻」。而這個 Cosplay 也讓她第一次參賽就拿到冠軍。

▲蕾菈玩Cosplay初次扮演的角色是「魔獸世界」裡的綠龍伊瑟拉，這也是讓她第一次參賽就拿到冠軍的Cosplay。（圖／蕾菈提供 , 2017.11.5）

蕾菈也回想起2015年的台灣暴雪 Cosplay 大賽，她說，「為了那個比賽，我製作了非常龐大的蠍子COS─沙漠之后札迦拉，花了整整一個月製作，雖然只得第四名，但也覺得是我人生的里程碑」。而讓蕾菈花最久扮裝的Cosplay角色是「X戰警」的魔形女。蕾菈說這個角色需全身彩繪，花了6個多小時完成，只是為1小時左右的出場時間，但也是個有趣的經驗。

▲蕾菈花了整整一個月製作沙漠之后札迦拉。（圖／蕾菈提供 , 2017.11.5）

▲讓蕾菈花最久扮裝的Cosplay角色是「X戰警」的魔形女。（圖／蕾菈提供 , 2017.11.5）

蕾菈現在是知名的Coser，過去她可是曾投身軍旅6年的時間。蕾菈笑著說，「這段軍旅生涯對我來說是特別的經驗」。蕾菈說她高中快畢業時剛好看到志願役招募，在招考特別軍種叫「康樂兵」，也就是藝工隊。而蕾菈從小是學舞蹈相關的，覺得有興趣就去報考並且徵選上，此後到各地有國軍的地方巡演。

▲外型亮麗的蕾菈，曾經投身軍旅生涯6年。（圖／記者林柏年攝 , 2017.11.5）

蕾菈Cos的興趣是當兵時發現的。她在軍中就開始嘗試製作一些服裝道具，她說當時只有身邊比較常互動的學姊學弟知道這件事，一直到快退伍，部隊長官們也都知道都知道蕾菈在玩Cos，並且參加比賽拿到不錯名次。直到現在離開軍中，有些之前的長官還是會到她的粉絲團按讚，並幫忙宣傳她的比賽。蕾菈笑說，「長官還說，當初在藝工隊怎不把這些專長表現出來，就可以又跳舞又唱歌，又作道具又做服裝」。

蕾菈說，會接觸Cosplay是因為可以接觸到很多不同領域的東西，不管是彩妝、製作、美術等等。從中除了激勵自己學習不同技術，在製作上面從不會到會，把成品做出來，並且得到別人認同，讓她覺得是非常有成就感的地方，也是她認為玩Cosplay最大的樂趣。

▲蕾菈許多Cosplay的服裝及道具都是自己製作。（圖／蕾菈提供 , 2017.11.5）

對於未來，蕾菈朝著希望可以讓不管有沒有玩Cos的人，都可以更了解Cosplay這項活動，所以她去當講師、參加活動，都是為了更推廣Cosplay。蕾菈充滿堅定的眼神說，「將來目標除了希望自己能有更多機會跟其他遊戲合作，也希望能將Cosplay這個非常有正向意義的活動推廣出去」。

▲蕾菈希望能將Cosplay這個非常有正向意義的活動推廣出去。（圖／記者林柏年攝 , 2017.11.5）