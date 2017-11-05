▲ 范瑋琪（范范）祈禱演唱會一切順利，請朋友以借位同台方式的原因有洋蔥。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.11.05）

范瑋琪（范范）4日於台北小巨蛋舉辦《在幸福的路上》世界巡迴演唱會，在演唱會結束後，立刻接著舉辦慶功宴，慶功宴上她談到在演唱會上與演藝圈好友王力宏、蕭敬騰、徐佳瑩以影像借位的方式同台，以及小S友情贊助拍攝影片的事情，她表示非常感動。

演唱會上播放小S幫范范錄製的現代舞影片結束時，范范口誤把「分文未取」，說成了「小S身無分文」，成為演唱會的笑點，對於這件事，范范表示：「我想要說『分文未取』，怎麼知道哪裡掉出一句...」還沒說完，她也笑了起來。

而這一次找來眾多好友隔空對唱的原因，她提到：「我的歌唱事業裡，朋友佔了非常大的因素，我想要呈現是，友情對我來說很重要，我希望演唱會打破模式，請嘉賓來合唱，我覺得不如讓我的好朋友們貫穿在演唱會當中 。」最後對於小S情義相挺拍攝影片也表示，「真的很愛她（指小Ｓ），幫我的演唱會加了好多分數。」

▲ 范瑋琪對於演藝圈好友拍攝影片，以借位同台的方式表示感謝。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.11.05）

不過眼尖的人發現，在開場時，原本應該要有的開場影片，卻似乎出了點問題，范范回應：「原本前面有一個視訊，一個影像倒轉的畫面，我是看到那個門突然打開，就『啊啊』唱了。」接著表示，其實對這件事情有點緊張，「要尿在褲子上怎麼辦？」幽默發言把媒體都逗樂。

有摔跤大王之稱的范范，此次演唱會之前更是小心，還跟主禱告，「希望一切平安順利，讓歌迷聽玩演唱會後裝著滿滿的愛回家。」也告訴自己「不要再摔了。」演唱會確實很順利，也沒有摔倒，不過范范自嘲：「就剛好沒有祈禱不要講錯話。」

▲ 范瑋琪表示她在演唱會前有祈禱一切順利。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.11.05）