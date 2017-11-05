范范祈禱演唱會順利 邀好友借位同台有洋蔥NOWnews今日新聞 (2017-11-05 11:18)
范瑋琪（范范）4日於台北小巨蛋舉辦《在幸福的路上》世界巡迴演唱會，在演唱會結束後，立刻接著舉辦慶功宴，慶功宴上她談到在演唱會上與演藝圈好友王力宏、蕭敬騰、徐佳瑩以影像借位的方式同台，以及小S友情贊助拍攝影片的事情，她表示非常感動。
演唱會上播放小S幫范范錄製的現代舞影片結束時，范范口誤把「分文未取」，說成了「小S身無分文」，成為演唱會的笑點，對於這件事，范范表示：「我想要說『分文未取』，怎麼知道哪裡掉出一句...」還沒說完，她也笑了起來。
而這一次找來眾多好友隔空對唱的原因，她提到：「我的歌唱事業裡，朋友佔了非常大的因素，我想要呈現是，友情對我來說很重要，我希望演唱會打破模式，請嘉賓來合唱，我覺得不如讓我的好朋友們貫穿在演唱會當中 。」最後對於小S情義相挺拍攝影片也表示，「真的很愛她（指小Ｓ），幫我的演唱會加了好多分數。」
▲ 范瑋琪對於演藝圈好友拍攝影片，以借位同台的方式表示感謝。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.11.05）
不過眼尖的人發現，在開場時，原本應該要有的開場影片，卻似乎出了點問題，范范回應：「原本前面有一個視訊，一個影像倒轉的畫面，我是看到那個門突然打開，就『啊啊』唱了。」接著表示，其實對這件事情有點緊張，「要尿在褲子上怎麼辦？」幽默發言把媒體都逗樂。
有摔跤大王之稱的范范，此次演唱會之前更是小心，還跟主禱告，「希望一切平安順利，讓歌迷聽玩演唱會後裝著滿滿的愛回家。」也告訴自己「不要再摔了。」演唱會確實很順利，也沒有摔倒，不過范范自嘲：「就剛好沒有祈禱不要講錯話。」
▲ 范瑋琪表示她在演唱會前有祈禱一切順利。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.11.05）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BOSS 男性香水 100ml．CHANEL 男性香水 100ml．Chanel 男性香水．男性 香水．Adidas 男性香水．Ferrari 男性香水．男性香水 125ml．Blue 男性香水．森呼吸柚子男性香水 125ml．三宅一生 男性香水 100ml．GIVENCHY 男性 香水．Calvin Klein 男性香水．hugo boss 男性香水．adidas 男性香水 100ml．GUCCI 男性香水．香奈兒 男性香水．guess 男性 香水．AQUA 男性香水．Cool 男性 香水．男性 香水 100ml．男性香水 120ml．jaguar 綠色 男性 香水．極致風雲男性香水．CHANEL 男性香水 50ml．愛馬仕 男性 香水．GUCCI 男性 香水．白金 男性 香水．Cool Water 冷泉男性香水．Kenzo 男性 香水．牛仔 男性 香水
新版《流星花園》F4顏值破表 「道明寺」將由他演出【NOWnews今日新聞】
圖【NOWnews今日新聞】
趙薇涉天堂文件 傳遭中國證券監督管理委員會調查中【NOWnews今日新聞】
恬娃又惹議 害乾德門封鎖外界探病【NOWnews今日新聞】
曾子余鏡頭慘遭剪光 意外爆出「演藝圈潛規則」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》