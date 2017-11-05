熊黛林懷孕3個月 自嘲吃了睡睡了吃「變豬節奏」NOWnews今日新聞 (2017-11-05 10:25)
熊黛林的舊愛郭富城，今年4月娶大陸網紅方媛，9月生下女兒，現年37歲的熊黛林也輸人不輸陣，傳出已經懷孕3個月。
剛慶祝結婚一周年的熊黛林，去年10月跟港星郭可盈胞弟郭可頌結婚，郭可頌家族坐擁百億資產，熊黛林婚後表示要努力造人，經常看中醫調理身體又減少工作，如今終於傳出好消息。
其實熊黛林日前在微博及Ig貼文已經暗示自己懷孕，她上傳3張自拍照並留言：「吃了睡，睡了吃，這是要變豬的節奏嗎？剛畫完妝就又開始睏了。」不少網友看到都留言恭喜她，認為這是懷孕的徵兆。
熊黛林與郭可頌都非常喜歡小朋友，結婚不久已揚言有造人計畫，日前還被港媒拍到，身穿寬鬆裙子、平底鞋逛書店，肚子明顯凸起，而且在翻看育嬰書。
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