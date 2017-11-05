《偵探小天后》男星跳樓身亡 終年34歲NOWnews今日新聞 (2017-11-05 09:50)
曾演出美劇《偵探小天后》的男星布萊德布方達（Brad Bufanda）本周三於美國洛杉磯跳樓自殺，終年34歲，有傳他的身上發現一張紙條疑似遺書，內容包括其父母的名字，但無法公開，目前布萊德的自殺原因亦未確定。
其經紀人已證實其死訊，並發聲明表示：「我們徹底震驚及悲痛，他是個很有才華、善良的演員，他才重新開始演藝事業，剛完成兩部電影，我們對此都感到很震驚和悲傷，在這難以度過的時間裡，其家人盼外界能給予私隱和空間。」經紀人還表示布萊德並沒有藥物及情緒問題。
布萊德布方達高中一畢業就加入演藝圈，出演過有不少影視作品，包括《CSI犯罪現場：邁阿密》、《灰姑娘的玻璃手機》、《偵探小天后》、《左右做人難》等。他23歲曾一度轉行當籃球員，但於2007年因傷回歸演員工作，近年發展並不順利。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BOSS 男性香水 100ml．CHANEL 男性香水 100ml．Chanel 男性香水．男性 香水．Adidas 男性香水．Ferrari 男性香水．男性香水 125ml．Blue 男性香水．森呼吸柚子男性香水 125ml．三宅一生 男性香水 100ml．GIVENCHY 男性 香水．Calvin Klein 男性香水．hugo boss 男性香水．adidas 男性香水 100ml．GUCCI 男性香水．香奈兒 男性香水．guess 男性 香水．AQUA 男性香水．Cool 男性 香水．男性 香水 100ml．男性香水 120ml．jaguar 綠色 男性 香水．極致風雲男性香水．CHANEL 男性香水 50ml．愛馬仕 男性 香水．GUCCI 男性 香水．白金 男性 香水．Cool Water 冷泉男性香水．Kenzo 男性 香水．牛仔 男性 香水
新版《流星花園》F4顏值破表 「道明寺」將由他演出【NOWnews今日新聞】
圖【NOWnews今日新聞】
趙薇涉天堂文件 傳遭中國證券監督管理委員會調查中【NOWnews今日新聞】
恬娃又惹議 害乾德門封鎖外界探病【NOWnews今日新聞】
曾子余鏡頭慘遭剪光 意外爆出「演藝圈潛規則」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》