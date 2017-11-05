▲布萊德布方達不幸跳樓身亡。（圖／劇照，2017.11.05）

曾演出美劇《偵探小天后》的男星布萊德布方達（Brad Bufanda）本周三於美國洛杉磯跳樓自殺，終年34歲，有傳他的身上發現一張紙條疑似遺書，內容包括其父母的名字，但無法公開，目前布萊德的自殺原因亦未確定。

其經紀人已證實其死訊，並發聲明表示：「我們徹底震驚及悲痛，他是個很有才華、善良的演員，他才重新開始演藝事業，剛完成兩部電影，我們對此都感到很震驚和悲傷，在這難以度過的時間裡，其家人盼外界能給予私隱和空間。」經紀人還表示布萊德並沒有藥物及情緒問題。

布萊德布方達高中一畢業就加入演藝圈，出演過有不少影視作品，包括《CSI犯罪現場：邁阿密》、《灰姑娘的玻璃手機》、《偵探小天后》、《左右做人難》等。他23歲曾一度轉行當籃球員，但於2007年因傷回歸演員工作，近年發展並不順利。

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