▲吳可熙這回沒有憑《血觀音》入圍金馬獎，令許多人為她喊可惜。（圖／記者葉政勳攝，2017.11.05）

吳可熙這次在新片《血觀音》的表現，完全不同以往，不僅要看A片學習如何玩3P，更被導演楊雅喆現場飆罵超過10分鐘的髒話，三字經、六字經全都出籠，好不容易捱過心理障礙表現精湛，卻沒能入圍金馬獎，實在相當可惜。

不過她本人看得很開，直說下次還有機會，倒是經常合作的趙德胤導演在看過本片之後，稱讚她演得很好，令吳可熙相當開心。勇於挑戰各種角色的她，這回在《血觀音》飾演為了討好母親惠英紅，徹底犧牲的女兒，在片中她還要挑戰搞3P和傅子純演激情床戲，更是她心中的大魔王，都讓她一一克服。導演還透露吳可熙為此下足功夫，3P戲碼特別要求找二位舞者跟她一起「做」，好讓肢體畫面更好看。

但是最後一場在海邊與文淇離別的戲，才叫吳可熙崩潰，原來導演希望她要呈現真的快瘋掉的狀態，卻一直「不達標」，乾脆直接在現場飆罵她超難聽的台語「六字經」，想激發她的情緒，但偏偏私底下是乖乖牌的吳可熙，竟完全罵不出口，最後被導演罵了超過10分鐘，才硬生生脫口說出極限的「三字經」，令導演氣結，幸虧效果出來了，因為吳可熙被莫名其妙罵到整個人呈現氣瘋的狀態，也完成這最重要的一場戲。

▲惠英紅在片中一登場就氣勢不凡。（圖／記者葉政勳攝，2017.11.05）

在《血觀音》中將女人心機演繹到超骯髒，把每個人都耍得團團轉的惠英紅，坦言自己身邊就有許多這樣的女人，曾經也被閨蜜「暗算」過，被騙了好幾百萬港幣，但最令她傷心的卻是傷了友誼，當年還為這個朋友去美國拍片，差點回不了香港，最後只能偷渡回去，這段友誼也徹底決裂。

才拿下金鐘視后的温貞菱，在片中也有精彩表現，但沒想到原來她已經到俄羅斯遊學一個月了，這二天為了宣傳《血觀音》才特地回台，5日又急忙搭機趕回去上課，相當夠義氣，她表示自己規畫這件事已經有一、二年了，計畫學習到明年6月才回台灣，喜歡她的粉絲恐怕要等到那時候，才能再看到她的新戲了。

▲温貞菱（左一）為了宣傳《血觀音》特地從俄羅斯飛回來。右為導演楊雅喆。（圖／記者葉政勳攝，2017.11.05）