位於南太平洋的法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）外海31日凌晨零時42分發生芮氏規模7.0強震，今日（11月1日）又傳出發生芮氏規模6.4餘震，所幸並未傳出任何傷亡報告。

位於南太平洋的法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）位於南回歸線附近，是法國在大洋洲西南部的一個特別集體。該地區整體主要由新喀里多尼亞島和洛亞蒂群島組成。其屬法國的海外屬地之一。31日於喀里多尼亞外海發生規模7.0強震，震源在海床以下15公里，屬淺層地震。

這起地震震央在法屬新喀里多尼亞的羅雅提群島（Loyalty Islands）塔丁鎮以東117.48公里。太平洋海嘯警報中心表示，震源深度約在海床下15公里的淺層深處，夏威夷的監測服務部門表示，所有可用的數據顯示，海嘯預計不會發生。迄今為止，並未出現任何損害或傷亡事件報告。

而就在今天台灣時間今早8時9分左右，新喀里多尼亞又再度發生地震，根據美國地質調查局（USGS）測得數字，其規模為芮氏6.4。該地震震央位於法屬新喀里多尼亞塔丹市（Tadine）東部約109公里處，深度僅10公里，屬於淺層地震。目前未傳出損傷報告。

新喀里多尼亞距澳洲東海岸約914英里（1471公里），在紐西蘭979公里（1,575公里）處。該島以其海灘及珊瑚礁每年吸引大批遊客前往。根據美國地質調查局的統計，澳大利亞板塊的東緣，是世界上地震活動最頻繁的地區之一。（吳雯淇/綜合外電報導）