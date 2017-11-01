（中央社記者唐佩君布魯塞爾2017年11月1日專電）歐盟與古巴的對話合作協議今起暫行實施，雙方正式展開關係走向正常化，雙方將針對農村發展、人權與安全等項目採取聯合行動，這也是歐盟與古巴的外交關係新里程碑。



歐盟今天發布新聞稿，宣布與古巴的政治對話與合作協議暫行實施。協議是在2016年12月簽署，經歐洲議會在今年7月批准後，大部分協議自今天起實施，但有些項目還需所有成員國通過。



歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）表示，歐盟和古巴的夥伴關係展開新篇章，雙方對現在和未來有共同期望。



歐盟與古巴的政治對話與合作協議，主要目標在再生能源、農村發展、環境、人權、安全和創造就業等共同關心項目合作。



古巴過去長期壓迫新聞記者和維權人士，雙方關係一直處於冷凍狀態，古巴也是歐盟在拉丁美洲國家唯一沒有簽對話與合作協議的國家，直至2014年後雙方才進一步接觸。