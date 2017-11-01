歐盟古巴協議上路 關係正常化新篇章中央社 (2017-11-01 20:43)
（中央社記者唐佩君布魯塞爾 1日專電）歐盟與古巴的對話合作協議今起暫行實施，雙方正式展開關係走向正常化，雙方將針對農村發展、人權與安全等項目採取聯合行動，這也是歐盟與古巴的外交關係新里程碑。
歐盟今天發布新聞稿，宣布與古巴的政治對話與合作協議暫行實施。協議是在2016年12月簽署，經歐洲議會在今年7月批准後，大部分協議自今天起實施，但有些項目還需所有成員國通過。
歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）表示，歐盟和古巴的夥伴關係展開新篇章，雙方對現在和未來有共同期望。
歐盟與古巴的政治對話與合作協議，主要目標在再生能源、農村發展、環境、人權、安全和創造就業等共同關心項目合作。
古巴過去長期壓迫新聞記者和維權人士，雙方關係一直處於冷凍狀態，古巴也是歐盟在拉丁美洲國家唯一沒有簽對話與合作協議的國家，直至2014年後雙方才進一步接觸。1061101
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
大同電烤箱．多功能電烤箱．PANASONIC 國際牌 電烤箱．SAMPO 12L 電烤箱．8L 電烤箱．電烤箱 8公升．捷寶電烤箱．電烤箱 10L．旋風電烤箱．定時電烤箱．捷寶 電烤箱．350FT 電烤箱．8公升 電烤箱．9l 電烤箱．TATUNG 電烤箱．聲寶電烤箱．30L 電烤箱．旋風 電烤箱．山多力 電烤箱．象印電烤箱．23公升 電烤箱．SAMPO 電烤箱 KZ-LA06．TWEETy 電烤箱．新格 電烤箱．虎牌 電烤箱．panasonic 電烤箱．9公升 電烤箱．電烤箱 NT-T40．28L 旋風電烤箱．電烤箱 TS-1800B
全「國產」！中國升級版「造島神器」下水 先進程度超過美歐【北京新浪網】
敘利亞伊拉克對IS形成合圍 伊拉克總理：最後一場大型作戰【北京新浪網】
德媒：前總統在中國找到新工作，以「私人身份」進行【北京新浪網】
為了不做性奴 這些女大學生和超模拿槍對準IS(圖)【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》