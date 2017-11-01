紐約卡車攻擊 烏茲別克願協助調查中央社 (2017-11-01 20:17)
（中央社塔什干1日綜合外電報導）烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）今天向美國總統川普表示，願動用一切資源協助調查紐約恐攻事件。據報此案凶嫌是烏茲別克人。
法新社報導，米爾濟約耶夫在烏國外交部網站發表聲明，向川普表達哀悼之意，並說，「烏茲別克願動用一切力量和資源協助調查這起恐攻案」。
紐約昨天有一輛卡車輾壓自行車騎士和行人，然後撞上一輛校車，造成8人喪生。這是2001年九一一事件以來，紐約首次遭遇恐攻。
電視新聞報導指出，這名29歲的凶嫌是烏茲別克人，居住在美國佛羅里達州。川普總統譴責凶手「十分病態」以及「精神失常」。
米爾濟約耶夫的聲明中並未正式證實凶手的身分和國籍。他說，「我們譴責一切極端主義和恐怖主義，這種冷血無情與十分殘忍的罪行，沒有任何藉口可說」。
烏茲別克是以穆斯林人口為主的中亞窮國，曾是前蘇聯加盟共和國。烏茲別克等中亞國家已成為伊斯蘭國（IS）和其他聖戰好戰組織招募新血的來源。
國際危機組織（International Crisis Group ）估計，今年已有2000至4000名來自中亞的好戰分子加入伊斯蘭國。
烏茲別克政府表示，針對紐約卡車攻擊事件凶嫌是烏茲別克人的報導，烏國政府已展開調查。（譯者：中央社嚴思祺）1061101
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