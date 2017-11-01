普京稱外國機構刻意採集俄民眾生物資料 俄擬立法應對北京新浪網 (2017-11-01 20:02)
【環球網報導 記者 郭鵬飛】俄羅斯《消息報》報導稱，10月30日，俄羅斯總統普京在出席一場人權會議時表示，目前有一些非政府組織和機構正在俄羅斯境內收集人體生物樣本，而且是刻意有「針對性」地收集不同種族不同地域的人體生物樣本。對於這種現象，普京呼籲俄羅斯人民不用害怕，俄羅斯人應該去做自己應該做的事兒。
究竟是什麼組織在收集這些樣本？他們又有何目的？據俄新社透露，今年7月底，美國空軍在美國國防部網站上公佈了一份採購申請，宣布招標採購12個正常人類核糖核酸樣品和27個正常新鮮冷凍人體滑膜樣本。招標條件中指定，供體應為俄羅斯人或是歐羅巴人種，所有樣本都應在俄羅斯採集。不過招標申請中並未註明採購這些人體樣本的用途。
10月31日，美國空軍訓練司令部對此事件作出回應。該司令部代表表示，收集人體生物樣本與肌肉骨骼系統的研究有關，而選擇俄羅斯人作為收集目標並非「有意為之」。
對於美國的上述行為，俄羅斯總統普京雖然稱不必理會，但俄羅斯政府卻已經開始採取實際行動應對。俄羅斯國家杜馬教育與科學委員副主席奧尼申科在接受媒體採訪時表示，俄國家杜馬正在擬定保障俄羅斯民眾生物安全的法案。他表示，「我們必須與時俱進位定符合現狀的法律，這部事關生物安全和微生物收集的法律，目前正在由政府有關部門研究，將在12月份提交給國家杜馬」。
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