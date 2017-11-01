【環球網綜合報導】韓聯社援引韓國現代汽車公司1日消息稱，集團副會長鄭義宣當天在北京出席現代汽車文化中心啟用儀式，並期待中韓同意恢復兩國關係的決定能給公司在華業務帶來積極影響。

鄭義宣表示，現代汽車文化中心(Hyundai？Motorstudio？Beijing)是基於現代汽車品牌定位「Modern？Premium」，體現可持續性和原創能量的現代汽車品牌體驗館。他還說，該中心落戶北京798藝術區，意義更深遠。

據報導，中心總面積為1749平方米，是現代汽車在國外開放的第二個現代汽車文化中心。第一個文化中心於2015年在俄羅斯莫斯科開放。

當天，現代汽車負責中國業務的社長金泰潤、中國業務本部長李丙晧、客戶經驗本部長趙源弘、北京現代副社長譚道宏、北京汽車集團副總經理李峰及文藝界人士出席活動。