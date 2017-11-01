【環球網總額和報導】韓聯社1日報導稱，韓國國會東北亞和平合作議員外交團將於2-4日訪問北京，與中方高層人士會晤謀求解決朝核和中韓合作方案。

韓國國民之黨議員鄭東泳將率共同民主黨、國民之黨、自由韓國黨、正黨議員訪華，鄭東泳已於前日為出席在徐州舉行的國際物流發展大會先行出國。

報導稱，韓國議員團將與中國外交部常務副部長張業遂、全國人大外委會主任傅瑩會晤，並出席前國務委員唐家璇主持的午餐會。