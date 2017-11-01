【環球網綜合報導】義大利作為中東、北非難民經過地中海通道進入歐洲大陸的門戶，是受難民危機影響最為嚴重的國家之一。據新加坡《聯合早報》1日報導，由於義大利與利比亞達成一項攔截難民船協議，加上部分尋求庇護者選擇其他路徑進入歐洲，今年夏季以來，抵達義大利的非法移民人數大幅下降近七成。

義大利內政部表示，今年來橫渡地中海的難民人數將近15萬，而抵達義大利的難民人數相較去年已減少30%，7月以來更減少高達69%。

據悉，義大利與利比亞部落領袖達成一項具爭議性協議后，難民進入義大利的路徑在6月底已大多關閉。義大利也在歐盟支持下，為利比亞海岸防衛隊提供訓練，加強他們在利比亞領海以及國際水域攔截難民船的能力。

雖然從利比亞到義大利的難民數量下跌，但抵達義大利的突尼西亞難民數量暴增了兩倍，來自阿爾及利亞和土耳其的難民數量也勁升了63%。報導稱，這意味著來自利比亞的難民人數減少，並不表示義大利的難民危機已經結束。

義大利政府為應對難民危機，一方面不斷與歐盟溝通，督促歐盟各國真正落實有關難民分攤安置計劃，另一方面也在積極與包括利比亞在內的難民輸出國進行磋商和合作，希望從源頭對難民潮加以管控。