【環球網綜合報導】俄羅斯衛星網1日援引巴基斯坦《黎明報》報導稱，巴基斯坦執政黨穆斯林聯盟(謝里夫派)證實，如果在2018年國民議會選舉中獲勝，計劃提名旁遮普省首席部長夏巴茲？謝里夫為新總理。

夏巴茲是巴基斯坦前任總理納瓦茲？謝里夫總理的胞弟，巴基斯坦最高法院根據腐敗案的初步調查結果作出裁決，決定取消謝里夫總理任職資格。

穆斯林聯盟領導層與政府開會作出了上述決定，謝里夫兄弟，現任總理沙希德？哈坎？阿巴西及一些部長參加了會議。會議是10月30日在倫敦舉行的。

巴基斯坦穆斯林聯盟高級代表表示，做出此項決定是因為黨內認為，不太可能對最高法院做出的禁止納瓦茲？謝里夫在2018年春季之前參加選舉的裁決提出異議，而這期間剛好將舉行國民議會選舉。

按照執政黨的原計劃，夏巴茲？謝里夫今年秋季就應該出任總理一職。此後發生了變化，前石油和自然資源部部長阿巴西成為巴基斯坦總理。巴基斯坦《黎明報》報導說，為了成為總理，夏巴茲？謝里夫首先要辭去遮普省首席部長一職，但有幾個人立刻就想取代他而成為這一對執政黨十分重要的省份的負責人，在這最不合適的時候有使黨的隊伍產生紛爭的危險，所以決定任命阿巴西為總理。