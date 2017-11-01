葉門北部薩達省遭遇空襲 29死17傷中央社 (2017-11-01 19:50)
（中央社沙那杜拜1日綜合外電報導）葉門什葉派叛軍青年運動（Houthi）醫療服務人員說，葉門北部今天遭遇空襲，導致29人喪命、17人受傷。
法新社報導，由青年運動經營的薩巴新聞社（Saba ）指控以沙烏地阿拉伯為首、支持葉門政府對抗叛軍的聯軍對沙哈（Sahar）地區發動攻擊。
薩巴新聞社說，有21人喪命、9人受傷，死傷者都是平民。
路透社報導，在場的目擊者表示，以沙烏地為首聯軍今天對葉門北部薩達省（Saadah）發動空襲，造成26 人喪命。
空襲導致沙哈地區一家經濟型酒店損毀，戶外的市場攤位成了一堆廢鐵，醫療人員將死者遺體擺放在一起。
由沙烏地阿拉伯領軍的軍事聯盟對葉門武裝叛軍青年運動發動數以千計空襲。來自薩達省的青年運動如今控制葉門多數地區。
葉門戰火延燒2年半，仍未達成讓國際承認政府重掌政權的目標，但這場衝突已經引發全球最嚴重的人道危機之一，並且奪走至少一萬條人命。（譯者：中央社劉文瑜）1061101
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