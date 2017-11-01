原標題：一樁9人連環碎屍案，牽出日本社會兩大難題

日本最近發生了一樁令人毛骨悚然的連環碎屍案。

警方在調查東京一名23歲女子失蹤案時，在神奈川縣座間市一間公寓內發現9具遭肢解的遺體，分裝在數個冷藏箱內。

警方立即將公寓主人，27歲的犯罪嫌疑人白石隆浩逮捕。

白石承認，從8月下旬搬入公寓后，一共殺害並肢解了9人，其中8名女性1名男性，包括上述失蹤的23歲東京女子。

外事兒（微信ID：xjb-waishier）注意到，這一案件在日本引發震動，也揭開了日本社會兩大難題。

東京女子失蹤牽出連環案

這起連環大案被揭開，源於警方對東京一名23歲女子失蹤案的調查。

大約一周前，東京一名23歲女子離奇失蹤。失蹤女子哥哥發現，妹妹曾在推特上發文稱，「很想死，但是一個人的話很害怕，誰願意跟我一起去死的請直接聯繫我。」一男子在推特上與她進行了接觸。

哥哥在推特上發帖，希望網友們提供信息。一名女網友回復說，她對該男子有印象，稱推特上有個幫別人自殺的男子跟他很像。

哥哥隨後將這一信息告知警方。

10月30日，該女網友協助警方約出該男子見面。男子在相約地點出現后，警方便一路尾隨至該男子居住的公寓。當天下午4點半，警方進入公寓搜查。

不搜不知道，一搜居然搜出了9具遺體！

白石隆浩被抓后承認，自今年8月下旬搬到神奈川縣一所公寓后，他使用數個推特賬號，兩個月內以幫助自殺為名認識並殺害了8名女性和1名男性。上述東京失蹤女子就是受害人之一，另外8名受害人身份還無法確定。

據白石供述，今年8月，他通過推特認識了一對情侶，並約出來吃了個飯。之後，他在公寓單獨招待女方並將其殺害。聯繫不到女朋友的男子打電話問白石是否知道相關消息，白石便將男子也引至家中殺害。

之後兩個多月內，白石通過這種方式又殺害了7人。

根據白石的供述，他還從數名受害人身上奪取了金錢，大概50萬日元，也實施過性侵行為。

由於擔心被發現，他在浴室將屍體肢解，內臟和肉體裝在袋子里作為垃圾扔出去，而頭部和骨頭則藏匿於家中的冷藏箱內，並撒上一層貓砂。

知情人士透露，白石最初跟家人一起生活，幫忙打理父親的工作，后搬到東京居住過一段時間。

今年2月，曾在職業介紹所短暫工作過的白石，由於將女性介紹去風俗店工作而違反職業安定法，被判處1年零2個月的有期徒刑，緩刑3年。

就在那段時間，白石曾跟父親說「活著沒有意義」，「不知道為了什麼而活著」。

從媒體上看到相關報導后，白石的故知們都十分吃驚。

他家鄉的鄰居說：

他父親是從事與汽車相關的個體戶，他時不時會回家幫忙，2個月前還回來過。明明是個打招呼都很禮貌的好孩子啊！

中學同學也表示：

（白石）學習和運動都不怎麼突出，平時大多數時間在教室里玩。雖然每天都來學校，在委員會活動上也會見面，但也沒有覺得他很怪，挺普通的。聽說這件事後，心想是不是弄錯了，很是吃驚。

「無緣社會」和網路自殺難題

目前，日本警方正在對案件展開進一步的調查。

但很多日本民眾不解的是，為什麼一個普通的青年會犯下觸目驚心的罪行？為什麼8名受害者遇害多日卻無人察覺？

在日本，駭人聽聞的罪行其實很罕見，因為日本是世界上謀殺率最低的國家之一。

據世界銀行數據，2014年，日本每10萬人中只有0.3人被謀殺，而美國這一數據是4.4人。

但日本自殺率很高。

根據世衛組織2015年統計，日本自殺率排18位，男性自殺率排第20位，女性排第8位。

由於種種原因，很多人自殺后或意外死亡后無人察覺。

2010年，NHK製作了一期叫做《無緣社會》的特別節目，節目揭示了由孤立的個體所組成的「無緣社會」。

2009年，在東京大田區的一所公寓中，電視機照常播放著節目，燈也一直亮著，一名男子的遺體躺在家中，該男子已經死亡了一周以上。由於他不是合租也沒有家人，男子的身份一時難以確定。

記者輾轉調查發現，該男子出身在秋田縣，雙親去世后便一直獨自一人在東京工作，與家鄉斷了聯繫。

據統計，2008年，像這樣無人問津的死者達3.2萬人，無法確定身份的死者超過1000人。

這背後是傳統家庭的崩壞、地域社會的瓦解，以及孤立個體的失意。

另一方面，隨著互聯網的普及，網路自殺或自殺網站漸漸興起。

據統計，2003年一年間，通過網路實行的集體自殺事件共12起，一共有34人死亡。

2004年10月12日，在日本埼玉縣某個停車場一輛麵包車內，7具男女遺體被發現。這7個人來自不同的地方，通過自殺網站相識，然後相約在麵包車內使用蜂窩煤集體自殺。

這是自殺網站和網路自殺問題，第一次被日本媒體作為社會問題大規模報導。

此外，利用自殺網站殺人的犯罪行為也接連出現。

2005年2月到6月，大阪府一名男子利用自殺網站先後引誘3名網友見面，並將其全部殺害。

該男子稱：「看著對方窒息痛苦的樣子很開心，而且最後也可以用其希望的殺害方式輕鬆地殺人。」他表示，把自殺網站上想自殺的人作為目標，「沒有什麼罪惡感」。

但對於這類網站，日本並沒有相關法律限制或監管。

就目前來說，對社交網站該如何防止自殺的問題，除了在媒體上刊登「東京預防自殺中心」等援助機構的電話號碼外，還沒其它有效辦法。