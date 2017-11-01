中新網11月1日電 據「中央社」報導，一家日本企業為了獎勵員工戒煙，規定不吸煙的員工將可獲得額外的6天假期，以補償他們工作時不去吸煙的時間。

據報導，Piala是一間位於東京的在線商務諮詢和營銷公司，因為一名員工抱怨那些經常去吸煙的同事耗掉工作時間，而於9月啟動這項計劃。

公司發言人松島廣隆(Hirotaka Matsushima，譯音)稱：「由於我們的辦公室位於29樓…吸煙的人至少要花10分鐘前往地下室的一個普通吸煙室再返回辦公室。」

松島廣隆又說：「所以我們決定給不吸煙的員工獎勵，這比懲罰吸煙的員工更好。」

Piala公司一共僱用120人，自9月1日實施計劃以來，42名吸煙員工中有4人戒掉了吸煙習慣。他說：「如果他們成功履行承諾一年，他們將獲得額外6天帶薪休假。」