（中央社仰光1日綜合外電報導）緬甸今天指控孟加拉，拖延遣返8月以來逃離若開邦（Rakhine state）的洛興雅穆斯林。這些無國籍少數民族在孟加拉難民營的居住環境已惡化。



法新社報導，超過60萬洛興雅人在過去2個月為躲避緬甸軍隊的殘酷鎮壓，而逃離這個以佛教徒為主的國家。



在遭國際強大施壓及聯合國指控種族清洗後，緬甸承諾接回符合「驗證」標準的洛興雅人。



但這個標準現仍模糊，令人擔心，這會用作限制洛興雅族重返人數的藉口。



緬甸政府發言人佐泰（Zaw Htay）今天指責孟加拉當局，涉嫌拖延難民遣返。



他表示：「緬甸政府已宣布，我們願隨時接收（難民）…但孟加拉政府仍在研究兩國間協議。」



佐泰並說，孟加拉尚未提供8月25日後出逃的洛興雅人正式名單。



他表示：「我們已要求孟加拉方面提供我們名單，然後我們才能確認出逃的人數。」



當地媒體引述佐泰說：「目前他們（孟加拉）已接獲將近4億美元（約合新台幣121億4000萬元），我們目前擔心，他們會因此拖延遣返難民的計畫。」



佐泰不願對此詳加說明。（譯者：中央社陳妍君）1061101