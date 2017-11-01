（中央社記者黃名璽東京1日專電）日本首相安倍晉三今天再度當選，但他急欲突破的「國難」非短期能見成效，民眾對他的信任與支持仍不高，加上黨內人士頗有取而代之的意圖，安倍晉三未來一年仍將面臨挑戰。



安倍晉三曾在9月25日的記者會中說，解散眾議院是突破國難的解散，必須克服急遽惡化的少子高齡化問題，開創國家未來；面對北韓威脅，必須全力保障國民生命安全及和平生活。



雖然眾議院選舉結果自民黨仍獨力取得過半席次，與公明黨合計席次更超過2/3，但共同社在大選當天出口民調顯示，超過半數選民（51%）不信任安倍晉三；朝日新聞的調查，有47%受訪者希望首相換人做做看。



安倍晉三今天在特別國會的眾議院當選第98任首相，加上在2006年、2012年及2014年當選首相，今天是他第4度當選。



第4次安倍內閣即將上路，安倍晉三有急著要拿出政績的危機感。他今天指出，眾院選舉勝選的喜悅今天就會過去，接下來是如何團結一致努力兌現政見。不過，要解決當初提出的兩大國難，都難立見成效。



為解決少子及高齡問題，日本社會福利制度整個轉變為「全世代型」，必須投入約2兆日圓規模。而這筆財源，安倍晉三寄望2019年10月調漲消費稅到10%所增加的稅收，也就是說，距今還有約2年時間，要在短期內兌現這張支票有其難度。



短期目標來看，安倍晉三將宣布編列追加預算，併同2018年度預算案，在2018年1月的通常國會中提出，希望先解決「待機兒童」等問題。



北韓威脅就更難解決。安倍晉三強勢因應北韓威脅可能是勝選因素之一，但無論日本如何在國際施壓，甚至是美國總統川普11月將訪日本，短期內都無法解決。



眾議院選舉出現奇特現象。日本放送協會（NHK）電話民調顯示，投票前兩週，37%的受訪者支持安倍內閣，不支持率為43%；但安倍晉三領導的自民黨在政黨支持率，仍以31.2%遙遙領先希望之黨的4.8%，及立憲民主黨的4.4%。



安倍內閣支持率低，但自民黨卻高，對安倍晉三本人來說可能是個警訊。這種現象顯示，日本多數民眾選擇政黨時，傾向較為保守且有經驗政黨，但執政者不一定非要安倍，也可以是自民黨其他人選。



安倍內閣今年經歷不少爭議事件，包括森友學園賤賣國土案、自衛隊執行維和任務涉隱匿業務報告、加計學園新設獸醫學系案，加上東京都議員選舉敗選，接連重挫聲望。



森友與加計學園爭議被視為安倍晉三支持率無法回升到過去水準的主因，立憲民主黨在大選後仍緊追不放，預料在特別國會進行期間，還是會成為質詢焦點。



另外，自民黨內至少已有3人可能投入明年總裁選舉，試圖接棒，當中以政調會長岸田文雄居首，岸田離開內閣轉入黨務，備戰意味濃厚。總務大臣野田聖子與前地方創生大臣石破茂，也有意角逐。



安倍晉三雖4度當選首相，但他清楚目前的政治處境，勝選喜悅已結束，如何應付挑戰，才是當務之急。1061101