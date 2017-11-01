活動主辦方揭幕根據書中主角形象打造的銅像造型

【環球網綜合報導】11月1日，國內著名網路作家忘語創作的新書《凡人修仙之仙界篇》連載及全版權運營啟動發佈會在北京舉行。

活動由IP版權運營機構貓片攜手閱文集團聯合主辦。著名作家忘語、貓片董事長王裕仁、貓片執行董事李明遠、貓片CEO劉豐、閱文集團副總裁朱靖、天神娛樂董事長朱曄以及書迷代表300餘人蒞臨現場。

本次發佈會開啟的新書《凡人修仙之仙界篇》是著名網路文學小說《凡人修仙傳》系列的第二部作品。《凡人修仙傳》長達740餘萬字，自2008年連載以來，受到讀者追捧，作者忘語也成為了國內網路文學的代表人物之一。在原版凡人連載近十年後，新凡人再度啟航，續寫仙界篇的傳奇，在廣大書迷乃至網路文學界引發了反響。

《凡人修仙傳》之所以備受推崇，不僅在於書中精彩的故事情節，更由於書中所宣揚的「凡人精神」令人振奮。正如本次活動口號「我是凡人，我在修行」，「凡人精神」所倡導的面對困境不放棄，不妥協的生活態度，影響和激勵了一代讀者。發佈會現場，從全國各地遠道而來的10位書迷，代表所有凡人粉絲上台發言，傳遞「凡人精神」的同時也表達了對新書的美好祝願。期間，忘語與書迷互動，並送上禮物。

隨著文化產業蓬勃發展，網路文學IP也從影視化改編到遊戲，再到周邊產品開發，由IP開啟的泛娛樂化新時代已然來臨。未來，貓片將針對這一精品IP進行衍生產品開發，通過積極推動IP年輕化，從而為大眾提供多元化的優質體驗。

近年來，網路文學對外版權輸出成績驕人。許多國內頗具影響力的網路文學作品都陸續被譯介到國外，在國外掀起一輪東方文學熱潮，成為我國對外文化交流的新渠道，也是傳播中國故事、弘揚中華文化的新途徑，彰顯著國家「軟實力」。在此背景下，如何開拓更多途徑和渠道，將優秀的中國故事講給世界聽也成為了當下中國文化產業義不容辭的責任和擔當。

在此背景下，貓片CEO劉豐現場介紹了貓片運營規劃和凡人APP相關應用。他表示，貓片將依託精品IP打造「IP年輕化」的推廣模式，即圍繞一個核心IP，推出讓年輕群體更樂於接受和喜愛的多元化內容，並通過對內容不斷優化和升級保持對用戶持續的吸引力。

隨著IP市場的火爆，相關衍生產品市場也迸發出巨大的潛力。其中，無論是由凡人IP衍生定製的文化衫等線下周邊產品，還是能夠突破次元壁「召喚」出小說角色形象的AR紀念封，均受到書迷的喜愛。