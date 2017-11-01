（中央社北京2017年11月1日綜合外電報導）中國和東南亞國家協會（ASEAN）各國已舉行雙方歷來規模最大的聯合海上救難演練，顯示南海緊張情勢趨於平靜。



法新社報導，演練於昨天舉行，模擬一艘中國客輪與柬埔寨貨輪在廣東省外海相撞。



中國國營媒體昨天報導，雙方一共出動大約1000名救難人員，搭乘20艘船艇與3架直升機參與演練。



中國、泰國、菲律賓、柬埔寨、緬甸、寮國和汶萊參加演習，越南明顯不在其中。



中國和新加坡國防部長利用第11屆東協國防部長會議10月在菲律賓召開之便，進行會談，聯合海上救難演練得以舉行。



中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，東南亞鄰國也對南海提出聲索，包括4個東協會員國。中國正在南海島礁快速填海造地，以供軍機起降。



不同聲索國的船隻會因漁場與資源開發而發生爭執，有時會惡化成衝突。



不過部分國家近來已緩和對中方聲索立場的反對態度，唯有越南仍持續發出嚴厲指責。（譯者：中央社嚴思祺）