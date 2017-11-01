（中央社聯合國總部31日綜合外電報導）反恐專家夏克今天告訴聯合國安全理事會，一名3歲男童拿著父母給的長刀，將泰迪熊斬首的影像畫面，一直縈繞在他的心頭。影片中，男童手上的長刀，幾乎與他手臂一樣長。



美聯社報導，夏克（Mubin Shaikh）是加拿大穆斯林，他在青少年時期變得激進，還曾赴塔利班控制地區，不過美國2001年發生911恐怖攻擊後，夏克拋棄了那種「惡毒」思維。他如今成為打擊暴力極端主義專家，還利用這部影片來訓練員警和情報單位。



夏克在兒童與武裝衝突的委員會議中問道：「這個男孩10歲、15歲時會變得如何？他甚至能活到20歲嗎？」



他還說：「這是在我們當今社會真實上演的情節，也是我們明天將需處理的難題。」



夏克說，武裝團體蓄意徵召並利用幼童進行攻擊、壯大陣容，和宣傳他們的信念與計畫。



他說：「兒童比成人更容易在被強迫或受制的情況下被徵召和洗腦，且安全部隊通常比較不會懷疑兒童，因而使他們成為有用的間諜、信差和自殺炸彈客。」



夏克說，這類團體利用兒童的「威脅與日俱增」。



他敦促各國政府、聯合國與公民社會採取協調行動，防止兒童被徵召，並協助激進化的孩童恢復正常生活。（譯者：中央社劉文瑜）1061101