韓華婦聯會愛心白米捐贈韓弱勢老人中央社 (2017-11-01 18:50)
韓華婦聯會1日下午在首爾會賢洞敬老堂舉行愛心白米捐贈儀式。漢城華僑協會會長譚紹榮（左2）、韓華婦聯會會長孫書蘋（左1）向首爾會賢洞居民中心洞長徐鍾雲（右2）贈送300包10公斤裝白米。中央社記者姜遠珍首爾攝 106年11月1日
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