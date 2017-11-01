韓老婦頭頂韓華婦聯會贈送的愛心白米中央社 (2017-11-01 18:50)
韓華婦聯會1日下午在首爾會賢洞敬老堂進行愛心白米捐贈活動。漢城華僑協會會長譚紹榮（左）向韓老婦送上10公斤裝白米，老婦以頭頂方式領取白米。中央社記者姜遠珍首爾攝 106年11月1日
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