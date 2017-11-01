令人髮指！印度一百歲老人在被男子強姦后死亡北京新浪網 (2017-11-01 18:17)
【環球網報導？記者？楊陽】10月29日，一起強姦案震動了印度北部。據《印度時報》10月31日報導，印度密魯特郊區的一名男子在29日午夜闖入一位卧床不起的100歲老人的房子，隨後將其強姦，老人之後去世。報導稱，老人是該地區最年長的女性。
報導稱該男子為安吉普？普尼亞，大約35歲，已被當地警方拘捕。他將面臨多項指控，包括包括強姦、謀殺以及部分案件。男子被法院判入獄后，被羞辱的村民請求對其判處死刑。
受害者的家屬說，老人在30日早上死亡，並稱老人十分虛弱，在襲擊中無法發出警報。老人在被送往醫院后，醫生對其進行了檢查，之後宣布老人死亡。
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