伊萬卡取消訪韓 韓媒：構建特朗普「熱線」計劃流產北京新浪網 (2017-11-01 18:23)
資料圖：伊萬卡夫婦
【環球網綜合報導】美國總統特朗普本月即將展開其就任后的首次亞洲之行，長女伊萬卡是否同行備受關注。據韓國《中央日報》1日報導，伊萬卡將不會陪同特朗普訪韓，因此韓國政府的相關計劃落空。
伊萬卡此次是否訪韓為何獲得巨大關注？報導稱，因為她是可以直接向特朗普傳達信息的通道之一。不過韓國外交部有關人士1日稱，10月31日晚收到伊萬卡或不來韓國的通報。「伊萬卡參加完在日本舉行的國際女性會議就回華盛頓，似乎有不得不回去的事情。不過，特朗普的女婿庫什納會訪韓。」
《中央日報》還援引美國媒體Axios當地時間31日的消息稱，伊萬卡和丈夫庫什納此前計劃和父親特朗普一起訪問亞洲，在中日韓進行演講，並參加各種會議，但之後取消了對中韓兩國的訪問。此外，特朗普的主要經濟內閣也不會來亞洲，他們將留在美國處理稅制改革方案。
報導稱，伊萬卡將在特朗普訪日前參加在東京舉行的「國際女性會議」，預計3日將發表主旨發言。日本方面此前為了配合伊萬卡的行程，將原本11月1日至2日的會議延長一天，積極邀請伊萬卡。
韓國方面之前承諾給伊萬卡主導的「女性企業家基金」捐贈1000萬美金，還在明年的預算中列入30.31億韓元。但如今，韓方為促成伊萬卡和女企業家們見面的計劃流產了。
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