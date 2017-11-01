原標題 外媒：聯軍空襲葉門 導致至少28人死亡9人受傷

中新網11月1日電 據俄羅斯衛星網援引當地消息人士稱，葉門薩達省至少有28人死於以沙特為首的國際聯盟的空襲。

消息人士稱：「聯盟空軍11月1日上午對薩哈爾市的一家酒店發起空襲，導致26名葉門人死亡，另有9人受傷。」

另有2人因聯盟對查希爾（az-Zahir）市發起空襲而死亡。