外媒：聯軍空襲葉門 導致至少28人死亡9人受傷北京新浪網 (2017-11-01 18:00)
原標題 外媒：聯軍空襲葉門 導致至少28人死亡9人受傷
中新網11月1日電 據俄羅斯衛星網援引當地消息人士稱，葉門薩達省至少有28人死於以沙特為首的國際聯盟的空襲。
消息人士稱：「聯盟空軍11月1日上午對薩哈爾市的一家酒店發起空襲，導致26名葉門人死亡，另有9人受傷。」
另有2人因聯盟對查希爾（az-Zahir）市發起空襲而死亡。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
光泉 鮮乳．光泉 220ml．光泉 936ml．光泉 咖啡．光泉巧克力．光泉 北海道．光泉茉莉．光泉 柳橙汁．光泉 巧克力．光泉晶球．光泉 米漿．鮮乳 光泉．光泉 牛乳．光泉 牛奶．光泉鮮奶．光泉 美腿機．光泉 保久乳．光泉 茉莉．光泉 優格．光泉 低脂．光泉 冷泡茶 冷萃綠茶．光泉 勁．光泉 胚芽．光泉 960ml．光泉 全脂 鮮乳．光泉鮮乳．光泉 糙米．光泉 葡萄．光泉 毫升．光泉 綠茶
- Natures Logic自然邏輯 低敏天然糧 全貓沙丁魚配方 7.7磅 X
- GUCCI古馳 G-Timeless 超薄米蘭帶手錶-珍珠貝x36mm
- agnes b. 荔枝紋磁吸扣扁斜背包(深藍)
- 【GEOX D FORMOSA C】涼鞋 真皮 黑色(D6293C085KY9999)
- ZyXEL合勤 整合式安全閘道器USG40 BDL
- 小川漁屋 活凍阿根廷天使紅蝦8包（400G/包+-10%）
- 【台中麗寶樂園】月眉育樂世界馬拉灣或探索樂園門票(平假日
- Xbox One 500G單機版 戰地風雲1 同捆組(軟體拆封無鑑賞期)
- 【Artso亞梭】MORE置物凳(長) - 全天然實木設計/傳統卡榫工
- 【漢妮Hampton】凱恩松木三抽櫃-原木色(邊桌/收納櫃/置物櫃
挪威北極圈小社區 警證實151起疑似性侵【中央社】
韓財政部長：北韓射彈 金融影響有限【中廣新聞網】
韓國人最美五官調查：金泰希的眼韓佳人的鼻宋慧喬的唇【北京新浪網】
北韓凌晨再射飛彈落入日本海 日韓緊急回應【中廣新聞網】
日本自衛隊監控中共軍艦【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》