民調：大多數俄公民對女主播索布恰克競選俄總統持否定態度北京新浪網 (2017-11-01 18:08)
【環球網綜合報導】俄新社11月1日報導稱，全俄社會輿論研究中心民調顯示，近幾年，俄公民對電視女主持克謝尼婭？索布恰克的態度變化不大。她不久前宣布打算競選總統，約三分之二的俄公民表現出否定態度，五分之一的人對她作出肯定評價。
俄新社在掌握的民調材料中稱：「近5年，索布恰克在大眾中的知名度和評價變化不大。98%的人知道她的名字。但大部分對她持否定態度：最新民調中64%的人持否定態度，20%持肯定態度。」
2012年，23%的受訪者對索布恰克持「相當積極」的態度，57%的人表示「不滿意」。兩年前肯定回答的比例佔21%，否定回答佔60%。
民調結果顯示，除了35%受訪者對此表示無所謂以外，27%受訪者常常對她不信任，23%的人對她表示反感。10%的受訪者表示喜歡她，8%和7%的人分別表示失望和斥責，6%的受訪者表示尊重。
全俄社會輿論研究中心指出，受訪者們認為以下是索布恰克的主要弱勢：10%的受訪者認為是她行為和溝通的方式，8%認為是強迫性，4%認為是『公關』意圖。5%的受訪者認為直爽、智慧和外形是她最大的優勢。另有26%的受訪者表示，索布恰克基本上沒有長處。
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