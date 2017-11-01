【環球網綜合報導】一家日本企業為了獎勵員工戒煙，規定不吸煙的員工將可獲得額外的6天假期，以補償他們工作時不去吸煙的時間。

法新社12月31日報導稱，Piala是一間位於東京的線上商務諮詢和行銷公司，因為一名員工抱怨那些經常去吸煙的同事耗掉工作時間，而於9月啟動這項計劃。Piala公司一共僱用120人，自9月1日實施計劃以來，42名吸煙員工中有4人戒掉了吸煙習慣。

公司發言人松島廣隆(Hirotaka Matsushima，譯音)表示：「由於我們的辦公室位於29樓…吸煙的人至少要花10分鐘前往地下室的一個普通吸煙室再返回辦公室。」

松島廣隆又說：「所以我們決定給不吸煙的員工獎勵，這比懲罰吸煙的員工更好。如果他們成功履行承諾一年，他們將獲得額外6天帶薪休假。」

英國《獨立報》報導稱，東京都知事小池百合子於7月規劃，預計在2020年奧林匹克運動會前針對首都東京的公共場合頒布禁煙令。報導稱，但這一項措施很可能會受到支持吸煙的政客、餐飲業者和香煙製造商巨頭日本煙草產業公司(Japan Tobacco Inc.)的強烈反對，日本煙草產業公司1/3股權由政府擁有，2015年向日本政府支付7億美元的股息。