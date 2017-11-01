日企業獎勵戒煙，不抽煙可獲額外6天帶薪休假北京新浪網 (2017-11-01 17:32)
【環球網綜合報導】一家日本企業為了獎勵員工戒煙，規定不吸煙的員工將可獲得額外的6天假期，以補償他們工作時不去吸煙的時間。
法新社12月31日報導稱，Piala是一間位於東京的線上商務諮詢和行銷公司，因為一名員工抱怨那些經常去吸煙的同事耗掉工作時間，而於9月啟動這項計劃。Piala公司一共僱用120人，自9月1日實施計劃以來，42名吸煙員工中有4人戒掉了吸煙習慣。
公司發言人松島廣隆(Hirotaka Matsushima，譯音)表示：「由於我們的辦公室位於29樓…吸煙的人至少要花10分鐘前往地下室的一個普通吸煙室再返回辦公室。」
松島廣隆又說：「所以我們決定給不吸煙的員工獎勵，這比懲罰吸煙的員工更好。如果他們成功履行承諾一年，他們將獲得額外6天帶薪休假。」
英國《獨立報》報導稱，東京都知事小池百合子於7月規劃，預計在2020年奧林匹克運動會前針對首都東京的公共場合頒布禁煙令。報導稱，但這一項措施很可能會受到支持吸煙的政客、餐飲業者和香煙製造商巨頭日本煙草產業公司(Japan Tobacco Inc.)的強烈反對，日本煙草產業公司1/3股權由政府擁有，2015年向日本政府支付7億美元的股息。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
光泉 鮮乳．光泉 220ml．光泉 936ml．光泉 咖啡．光泉巧克力．光泉 北海道．光泉茉莉．光泉 柳橙汁．光泉 巧克力．光泉晶球．光泉 米漿．鮮乳 光泉．光泉 牛乳．光泉 牛奶．光泉鮮奶．光泉 美腿機．光泉 保久乳．光泉 茉莉．光泉 優格．光泉 低脂．光泉 冷泡茶 冷萃綠茶．光泉 勁．光泉 胚芽．光泉 960ml．光泉 全脂 鮮乳．光泉鮮乳．光泉 糙米．光泉 葡萄．光泉 毫升．光泉 綠茶
挪威北極圈小社區 警證實151起疑似性侵【中央社】
韓財政部長：北韓射彈 金融影響有限【中廣新聞網】
韓國人最美五官調查：金泰希的眼韓佳人的鼻宋慧喬的唇【北京新浪網】
北韓凌晨再射飛彈落入日本海 日韓緊急回應【中廣新聞網】
日本自衛隊監控中共軍艦【中廣新聞網】