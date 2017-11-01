腌制比購買成本更高？調查：韓過半主婦放棄親自腌泡菜北京新浪網 (2017-11-01 17:32)
【環球網綜合報導】作為泡菜大國，現在韓國人大多不選擇自己親自腌制泡菜而是選擇去超市購買。據韓國《亞細亞經濟》11月1日報導，調查結果顯示，55%的家庭主婦選擇在超市購買而非像之前一樣親手腌制泡菜。
據報導，在2016年的調查中，選擇「不親手腌制泡菜」的家庭主婦佔47%，今年同比上升了7%，這是8年來韓國「放棄親手製作泡菜」的人數首次過半。
但是，放棄親手做泡菜的並非因為物價原因。根據韓國農水產食品流通公社的報告，11月韓國白菜的價格環比下降了57.3%，同比下降了25.3%。製作原料中除辣醬麵價格上漲之外，其他材料較2016年相比均有所下降。
事實上，韓國製作泡菜人數下降的主要原因是家庭主婦的觀念變化，大多家庭主婦認為親手製作泡菜過於浪費時間而且需要投入大量勞動力，去超市購買則更加經濟實惠。
相比購買泡菜，親自製作泡菜的實際成本其實更加昂貴。調查顯示，部分40歲以上的被調查者表示，如果自己製作泡菜，各項費用相加差不多需要100萬韓元(約合人民幣6000元)。(實習編譯：於渤游 審稿：李婷婷)
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