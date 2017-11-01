中新網11月1日電 據俄羅斯衛星網報導，俄羅斯國家研究型工藝技術大學「莫斯科鋼鐵合金學院」的學者們與加拿大同行們一起，研究出了一種帶有形式記憶的合金，其成分的彈性類似於骨頭組織的特性。

據報導，這種材料只由生物相容金屬製成，包括金屬鈦、鋯、鈮，可能會大大延長醫學移植片的服役期限。介紹這項科研成果的文章被發表在《材料科學與工程：A》雜誌上。

過去幾年來，最常用的骨頭替代品是與人類機體鮮活組織相容的鈦植入片。但他們的不足之處在於不似骨頭似的靈活，這經常導致人體內的機械生物平衡遭到破壞。

報導稱，骨組織因此不再獲得負荷，因為材料更堅硬的移植片承受了所有負荷。結果造成骨組織壞死，因為人體不再需要它們。植入片與骨頭之間的聯繫因此而消失，它們變得晃蕩起來，因而需要被替換下來。

據俄羅斯國家研究型工藝技術大學「莫斯科鋼鐵合金學院」的金屬壓力加工教研室高級科研人員、金屬合金的研究者之一舍列梅季耶夫介紹說，「現在我們的國際科研小組正在研究獲得未來植入片用的圓棒毛坯的工業技術。為了在長形合金產品中形成確保其功能特性得到最佳結合的內部結構，要求嚴格確定程序連續性，包括在高溫下利用壓力對毛坯進行各類處理。」

舍列梅季耶夫稱，「按計劃，從已經獲得的圓棒中生產脊柱椎弓根固定系統所用的橫向連接器。這種系統將固定在脊柱上。在治療形式複雜的脊柱側凸時會用到它們。在使用時形變非常高的條件下，鈦、鋯、鈮合金橫向連接器的使用壽命會很長。」

據報導，學者們學會了製造指定成分粉末狀的合金，這使材料適合於輔助技術。因此藉助於3D列印技術，可製造出疏鬆度符合個性化要求的金屬移植片。