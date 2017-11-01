中新網11月1日電 據澳洲網報導，近日在澳大利亞的一場綜藝問答節目中，男嘉賓被提問了一個看似「常識性的問題」：紐西蘭的首都是哪裡？而他錯誤的答案讓他與50萬澳元(約合人民幣253萬元)失之交臂。

據報導，澳大利亞綜藝節目《The Wall》是一檔問答類節目，嘉賓通過在巨大的透明管道中投球，來決定贏得獎金或者扣除獎金的數額，獎金從1澳元到100萬澳元(1澳元約合人民幣5元)不等。如果嘉賓可以答對問題，那麼便獲得相應數額的獎金，如果回答錯誤，則要從已經賺得的獎金中扣除相應數目。

參加節目的一對夫婦中，男方李負責答題，女方傑斯被要求與李分開。傑斯在看到問題「紐西蘭的首都是哪裡？」之後，毫不猶豫地決定將獎金翻倍，最終獎金額度達到了50萬澳元。由於被分隔開，兩人無法交談，傑斯十分自信應當選擇A選項奧克蘭，而李選擇了B選項基督城。

最終，主持人公佈了答案，應當選擇C惠靈頓。這意味著這對夫婦此前累計的獎金被清零，兩人與50萬澳元大獎失之交臂。