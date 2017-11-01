美核武庫維護費用未來三十年或超1.2萬億美元北京新浪網 (2017-11-01 17:38)
【環球網綜合報導】據英國路透社11月1日報導，美國國會預算局10月31日發佈一份報告顯示，未來三十年，美國核武庫現代化和維護方面的費用將超過1.2萬億美元。
報告顯示，根據美國目前的為核武庫中老舊飛機、艦船和導彈發射井進行現代化的計劃，它所產生的成本要比美國若僅運行和維護其現有設備的成本高出50%。該報告還審核了奧巴馬政府對核武庫進行現代化的計劃。美國總統特朗普1月份曾指示國防部長馬蒂斯再次展開對美國核力量的評估。相關結果將在未來幾個月內公佈。
美國國會預算局的報告表明，核武庫保養和現代化費用將從2017年的290億美元上升至2027年的470億美元，而到本世紀三十年代早些時候，它還將達到500億美元。
美國眾議院軍事委員會成員、民主黨人亞當？斯密斯在談到奧巴馬時代的維護核武庫計劃說：「關於我們如何能夠出錢實現這些計劃，國會似乎現在還沒有任何答案。」
據報導，美國現任總統特朗普此前曾表示，他希望確保美國核武庫處於領先地位。美國一些官員也表示，美國的核現代化步伐要落後於俄羅斯。
今年8月，美國空軍分別與波音公司和諾思羅普-格魯曼公司簽訂合同，請這些防務公司開發新系統替換老舊的「民兵3」型陸基洲際彈道導彈。(實習編譯：曲智鑫 審稿：譚利婭)
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