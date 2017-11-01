【環球網綜合報導】據美國有線電視新聞網(CNN)10月31日報導，紐西蘭新任總理傑辛達？阿德恩表示，紐西蘭必須為接收周邊島國上的「氣候變化難民」做好準備。

傑辛達？阿德恩傑辛達？阿德恩在接受CNN專訪時稱，「我們應該承認，除非做出巨大的改變，否則氣候變化將使我們置於難民的恐慌之中。我們有我們應盡的責任，一方面要在國際上承認氣候變化問題的重要性，並給予積極回應與支持，另一方面為處理難民問題作出自己的貢獻。」

根據紐西蘭政府數據，依照聯合國要求，紐西蘭當前每年接受難民數量為750人左右。(實習編譯：劉登峰？ 審稿：譚利婭)