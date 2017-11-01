【環球網綜合報導】10月31日，中韓外交部同時公佈兩國溝通結果，因「薩德」而陷入低谷的中韓關係終於迎來轉機。中國電子商務行業的年度盛事「雙十一」購物狂歡節進入倒計時，韓國《亞洲經濟》1日報導稱，韓國流通業界摩拳擦掌，推出多項促銷活動，希望借兩國關係回暖趨勢的東風，打響銷售翻身仗。

報導稱，為向中國遊客提供更好的購物體驗，韓國新世界免稅店和支付寶合作推出促銷活動。每天按照付款順序，向顧客贈送返券。還在微博進行抽獎活動，贈送旅行網站商品券、手機話費和現金紅包等。

現代百貨集團旗下海淘網站「國際H mall」日前入駐G-Market國際館，服裝、運動用品、化妝品、食品等60萬件產品在國際館上架，中國消費者可以直接下單，網站通過EMS或順豐快遞進行發貨，最快3天便可送到。

本月3-12日，樂天百貨店對購物金額滿60萬韓元的中國遊客贈送代金券，關注微信公眾號時還可獲贈精美禮品。受中國遊客喜愛的品牌將以超低折扣進行銷售，並隨機贈送紅包。

樂天百貨負責人表示：「去年『雙十一』期間，因『薩德』問題銷售額同比減少。近來由於韓中關係向好，我們對此次銷售情況表示樂觀。今後還將通過更豐富的活動，拓寬銷售網路，提高在海外的知名度。」