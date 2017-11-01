前田健太救了道奇 克蕭留第7戰中央社 (2017-11-01 15:21)
（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽，洛杉磯道奇第6戰贏球，延長戰線到第7戰。總教練羅伯茲賽後稱讚，日籍的前田健太救了道奇，讓王牌克蕭可留至第7戰登板。
前田健太29日第5戰遭到阿圖維（Jose Altuve）轟3分砲追平比數，後來道奇輸掉比賽；但他今天在關鍵時刻中繼，穩住陣腳，第7局抓下重要的3個出局數，其中包括阿圖維。
羅伯茲（Dave Roberts）說，最高興的是看到前田健太從第5戰的挫敗中走出來，「講到拯救球隊，就是前田，他抓下出局數、補上缺口，就像他整個季後賽期間為球隊所做的。」
法新社報導，道奇以大聯盟最佳牛棚陣容打進世界大賽，結果卻遭太空人恐怖打線的一再摧殘。
道奇牛棚今天回穩，只被太空人敲1支全壘打，讓羅伯茲重拾信心，同時也代表道奇幾名先發投手有時間喘息，準備好第7戰需要時登場，包括克蕭（Clayton Kershaw）、伍德（Alex Wood）。
克蕭原本今天有準備上場中繼，但後來又保留下來。羅伯茲說：「我把他留下來的一個原因是，明天他可以投多一點。當你講到克蕭、第7戰，我想這一切都很合理了。」（譯者：中央社林宏翰）1061101
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