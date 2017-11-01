（中央社記者曹宇帆洛杉磯31日專電）美國職棒大聯盟MLB世界大賽第6場，洛杉磯道奇隊回主場背水一戰扳回一城，對手休士頓太空人隊總教練辛區賽後說，今晚因多次錯失得分良機而吞敗，輸得可惜。



這場比賽太空人3局上靠著斯普林格（George Springer）的陽春全壘打先馳得點，但6局下道奇反攻連下2分，7局下左外野手皮德森（Joc Pederson）打出全壘打，最後道奇3比1力克太空人。



這場比賽若太空人贏即可捧世界大賽冠軍杯，道奇則將士用命，就是不讓太空人在道奇球場揚威，辛區在賽後記者會答覆記者詢問表示，太空人第5、6、7連3局都製造得分機會。



他說，可惜地主隊總是能化險為夷，致使太空人無法突破。辛區特別提及，6局上龔薩雷茲（Marwin Gonzalez）的中間方向平飛球被接殺，7局上阿圖維（Jose Altuve）被封殺在一壘前，無法再添分數，太空人輸得可惜。



至於皮德森擊出全壘打，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽後記者會中表示，比賽過程非常刺激，球員努力搶分，皮德森的關鍵打擊可說是扭轉戰局。



皮德森出席賽後記者會指出，他相信道奇會贏得今晚的比賽，因大家團結一致，力拚得分且牛棚適時把關，這是團隊合作的成果。



皮德森罹患唐氏症的大哥向彭．皮德森（Champ Pederson）也出席賽後記者會，對於今晚弟弟卓越的表現和道奇獲勝，他說，任何事都是有可能的，明天要打第7場，不敢說道奇一定贏，但相信他們會找到贏球的方法。



辛區則說，今晚想贏未贏，實在可惜，回到下榻飯店要凝聚大夥兒鬥志，明天第7戰兩隊勢將毫無保留，全力拚勝。



羅伯茲則表示，今晚的比賽可說是刺激，很高興將在主場打第7戰，並說要在道奇的球迷面前，贏得比賽的勝利。



而今晚是西洋萬聖節，別出心裁的道奇球迷也裝扮應景造型，當道奇贏得關鍵勝利，全場歡聲雷動，頻頻高喊第7場、第7場。



至於支持太空人的球迷則是老神在在說，太空人的球員還是狀況很好，相信太空人最終可望在道奇主場揚威。1061101