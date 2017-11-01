▲郭婞淳。（圖／林調遜攝, 2017.08.21）

國家地理頻道10月31日首播世大運紀錄片《透視內幕：臺北世大運》造成不少民眾轟動，而這部紀錄片不但精準的表達出「讓世界看到台灣」的企圖心，也透視運動員的居家生活，江宏傑、福原愛的台日婚姻生活也首度公開。

花了6年時間，台北世大運從申辦、策劃、到執行善後，都深深讓國際間感受到台北市這個300萬人的城市，是如何行銷、推廣世大運到世界的每個角落。

此外，此部紀錄片也反映出主辦單位與台北市政府是如何在世大運期間協調，並且成功化危機為轉機。