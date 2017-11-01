世界大賽第七戰 達比修先發中廣新聞網 (2017-11-01 15:01)
美國職棒大聯盟世界大賽自2002年以後第一次連續兩年打到第七場，過去世界大賽在第六戰三比三追平的12支球隊，有十支最後拿下第七戰，不過道奇過去六次世界大賽二比三落後最後都輸球。兩隊第七戰將在明天上午八點20分在道奇球場開打。
（陳楷報導）
道奇教練羅伯茲換投明確，簡森也恢復水準，靠著牛棚拿下第六戰，大聯盟史上第三次世界大賽打到十一月。羅伯茲表示奮鬥了一整年，就是為了最後這一場主場，不過過去112屆世界大賽裡有38次打到第七戰決勝負，主隊跟客隊各勝19場，沒有明顯主場優勢。
而且道奇隊史前五次打到世界大賽第七場兩勝三敗，但搬到洛杉磯以後只有1965年第七戰二比零完封雙城封王，這也是道奇隊史第一場在道奇球場打世界大賽第七戰。至於上一次世界大賽被直落四出局的太空人，過去只打過兩次聯盟冠軍賽第七戰，第二次就是今年美聯七戰淘汰洋基。太空人是大聯盟史上第一支拿過國聯跟美聯冠軍的球隊，所以每打一場都是歷史。
道奇第七戰將派出達比修有先發，克蕭還說自己會從第一局就在牛棚待命熱身，有必要可以投27局。太空人則將派出第三戰的勝投麥柯勒斯，第四戰投了76球的莫頓則在休息三天的情況下準備中繼，太空人的三位主力牛棚防禦率都超過八，但道奇簡森也已經投了兩局。
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