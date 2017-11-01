NBA／湖人2代榜眼同先發 板凳奇兵藍道崛起擊退活塞NOWnews今日新聞 (2017-11-01 14:52)
湖人板凳奇兵Julius Randle（藍道）今(1)日在主場迎戰活塞，三分球4投4中，攻下全隊最高分，湖人團隊命中率接近5成，共7人得分上雙，一路大幅領先對手，終場以93:113終止2連敗。活塞此役罰球3投1中，創隊史命中最少的一次。
比賽一開始雙方各有得分進帳，分數持平，湖人在Lonzo Ball空手切入上籃後，打出一波0:7的攻勢，Jon Leuer投進壓哨兩分球幫助活塞追到僅落後3分，次節湖人加強進攻，單節攻下33分，Brook Lopez的壓哨三分球將比數拉開到13分。
易籃後再戰，湖人依舊保持著雙位數的領先，湖人整場犯規14次，僅讓活塞站上罰球線2次，第四節Reggie Jackson投進活塞全場唯一1顆罰球，整場領先的湖人笑到最後以93:113擊退活塞。
大前鋒Randle出賽6場至今還未先發過，平均上場19.3分鐘，可以拿下10分5籃板，今天上場17分鐘攻下17分7籃板，展現高效率，湖人2代榜眼同時先發Brandon Ingram和Lonzo Ball都拿下13分。Larry Nance Jr.貢獻14分12籃板。
活塞今天只有4人得分上雙，Tobias Harris和Reggie Jackson分別拿下18分，一哥Andre Drummond貢獻10分外帶12籃板。團隊三分球33投10中，比對手少2顆，籃板44次也搶輸湖人的53次。
活塞全隊罰球3投1中，距上次罰球最少的是1994年負於76人，繳出5罰2中的紀錄，這次Jackson投1中1，末段替補上來的Eric Moreland2罰全落空，創下隊史新低。
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