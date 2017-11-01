MLB／前田健太復仇阿土伯 球迷：他用生命在投球NOWnews今日新聞 (2017-11-01 14:55)
美國職棒大聯盟世界大賽第6戰，道奇隊以3:1擊敗強敵太空人，硬是把戰線延長到第7戰，而道奇隊7局上推出日籍投手前田健太中繼解危，他也在守住可能的失分後大吼，為自己的好表現鼓舞，被道奇迷認為是「用生命投球的男人。」
7局上道奇隊第三任投手Tony Watson中繼，面對第一位打者就投出保送，這時背號18號的前田健太出馬，他先讓Evan Gattis擊出游擊滾地球出局，然後被George Springer敲出內野安打，Alex Bregman中外野飛球出局，2人出局一、三壘有人局面，面對前一場才從他手中開轟的「阿土伯」José Altuve，前田健太冷靜下來。
結果他投出滑球讓José Altuve敲出三壘滾地球出局，全場道奇球迷歡聲雷動，前田健太1局無失分安全下莊。
前田健太的14球，成為道奇迷心中的大英雄。
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