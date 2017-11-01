（中央社記者謝靜雯台中1日電）106年A級教練講習會今天開始，總計有88人報名參加，人數為歷年最多，富邦悍將隊顧問郭泰源、副領隊陳金鋒等都有參加，陳金鋒提到當教練一直是規劃之一，但未來事情未來再說。



A級教練講習今天在台中登場，總計88人參加，其中有37人有職棒經歷，教練證照分3級，有A級證照才能當成棒隊教練、青棒隊總教練，吸引許多基層教練、職棒教練和退役球員參加，往年A級證照錄取率約3成、取得並不容易。



今、明兩天講習會安排學科課程，郭泰源、陳金鋒，兄弟隊前投手教練黃欽智、統一獅隊二軍投手教練高建三、Lamigo桃猿隊二軍助理投手教練林敬民等人，都化身學生；陳金鋒笑說，上次坐在教室裡面聽課，「已經很久了，都忘記了」。



陳金鋒表示，當教練一直是規劃之一，但之前都沒有時間，「現在剛好有機會參加」，被問起若有機會成為教練，有沒有想過要指導哪個層級的球員，陳金鋒只笑說，「未來的事情未來再說，每個階段做的事情不一樣」。1061101