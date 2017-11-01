（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽明天第7戰，勝者奪冠，洛杉磯道奇預計派出日本投手達比修有先發，不管種族歧視、比賽用球兩大爭議話題，他說：「明天只想投出好比賽。」



法新社報導，道奇今天在第6戰以3比1擊敗休士頓太空人，7戰4勝制系列賽打成3比3平手。太空人將派出右投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）先發，對決達比修。



達比修27日在第3戰先發遭到重創，被敲1支全壘打、3支二壘打、2支一壘打，只投1.2局退場。他今天回應比賽用球的話題。



達比修說，前2戰賽後，聽到凱柯（Dallas Keuchel）、魏蘭德（Justin Verlander）談到球容易打飛，但他沒有感覺到嚴重性，直到自己第3戰先發，賽前先用了例行賽用球熱身，後來上場比賽時才感覺自己的滑球失常。



達比修說：「我感覺我的滑球變化沒那麼大、角度也不犀利，賽後我才意識到，那是因為我無法完整投球，沒辦法掌握最後的出手點，這不合常理。」



他說：「後來我讀到報導，有人說球表皮變光滑了，我實在不知道，究竟是我身體和投球動作應該調整，或是球的問題。這不好說，但它就是發生了，我能做的就是從中學到教訓，準備好明天上場。」



達比修除了遇到用球疑雲，古利爾（Yuli Gurriel ）敲出全壘打後，對他而來的種族歧視動作，也引起軒然大波。大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）已經宣布古利爾禁賽5場，明年球季執行。



達比修身為第2名在世界大賽先發的日本投手，還為古利爾緩頰，說不必為此道歉，「我不認為這件事有這麼重要」，他婉拒評論古利爾受到的懲罰是否適當。



達比修說，他現在所能做的，就是把第3戰拋在腦後，把注意力放在擊倒太空人，「我認真投每一場比賽，每一次上場我都是全力以赴，明天也是一樣」。（譯者：中央社林宏翰）1061101