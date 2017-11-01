（本報訊）2017城市產業博覽會，10月28日於高峰論壇館舉行再生行動對話沙龍，現場湧進了超過200位民眾。基隆市長林右昌到場共襄盛舉，期許結合三大傳統產業加上三大新興產業群，呈現基隆產業新樣貌，帶來經濟新能量與就業。林市長指出，基隆的城市行銷就是要把基隆特色找出來，並讓基隆人驕傲的事，因為每位市民就是最佳的行銷者。近年來，基隆舉辦各項大型活動或是城市再生改造行動，包括2017城市產業博覽會，都讓很多基隆人自動自發邀請朋友來到基隆，這就是最好的城市行銷。基隆產業沒落需要被翻轉，過去舉凡漁礦、貨櫃倉儲及運輸等傳統產業，必須要維持競爭力並提升高質化。基隆未來產業發展願景及策略方向目標，除都市再生之外，要建構產業再造的三大群體。林市長提及，包括郵輪與遊艇、會議展覽及休閒觀光和美食產業，其次，IOT物聯網及海洋生技等新創科技群體，再者就是影藝、影視表演與時尚產業，這三大產業群將是基隆未來產業發展脈絡與方向，三大傳統產業加上三大新興產業群，呈現基隆產業新樣貌，也帶來經濟新的能量與就業。這場再生行動對話沙龍，天下雜誌社長吳迎春引言，匯聚城市行銷行動家科技王文伽總監、數據專家智庫驅動公司D4SG資料英雄計畫謝宗震主持人、社會設計專家的台大社會學教授陳東升以及從媒體觀點出發的過癮科技創辦人鄭凱駿等領域與談，從不同視角探討，推動都市再生，描繪基隆蛻變與創新，觸動城市青年熱情行動，預約城市全新展望。圖說：2017城市產業博覽會，基隆市長林右昌（圖中）出席高峰論壇館舉行再生行動對話沙龍。