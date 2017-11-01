（中央社記者黃巧雯台北1日綜合報導）美國職棒大聯盟MLB 世界大賽第6戰，休士頓太空人投手魏蘭德前5 局投得虎虎生風，卻在6局下被道奇打線突破封鎖，加上隊友得點圈打擊6支0，最終1比3輸給道奇。



道奇今天在主場迎戰太空人，賽前已經取得3勝2敗聽牌優勢的太空人隊，派出王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）先發，前5局有效壓制道奇隊打線，僅被敲出1支安打，送出8次三振，且用球數精簡，前5局僅用69球。



不過，魏蘭德在6局下遇到亂流，一開局被巴恩斯（Austin Barnes）敲出安打，並又投出觸身球保送，隨後被敲出二壘安打、高飛犧牲打，單局失2分。



魏蘭德先發6局僅被敲出3支安打失2分，送出9次三振，但因太空人今天打線熄火，全場敲出6支安打，比道奇隊還多1支，卻僅攻下1分，魏蘭德此役苦吞敗投。



此外，太空人今天得點圈打擊6支0，加上殘壘過多，攻勢無法有效串連，也是第6戰吞敗的原因之一，太空人與道奇隊戰線也因此將延長至第7戰。1061101