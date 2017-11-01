美國職棒大聯盟世界大賽，洛杉磯道奇在六局突破休士頓太空人先發投手韋蘭德的封鎖後來居上，七局再靠全壘打追加第三分，而太空人雖然領先了前半場，但五六七局留下五個得分圈殘壘都沒有得分，最後以一比三輸球，道奇追成三比三平手，台北時間週四上午要進行世界大賽史上第39次的第七戰。



（陳楷報導）



世界大賽重返洛杉磯，氣溫降了一半還下雨，太空人的史普林格三局打了道奇投手希爾全壘打先馳得點，希爾五局又被打安打在兩出局滿壘時退場，接手的莫羅連續六場世界大賽出賽但化解危機；道奇總教練羅伯茲一有狀況就換投手，六局莫羅被敲安打換左投華森，但岡薩雷茲二壘平飛球被接殺留下一二壘殘壘。



道奇前五局只打出一支安打吞下了八次三振，但六局巴恩斯安打以後韋蘭德觸身球打到巫特利，泰勒推出右半邊平飛二壘打追平比數，西格再揮出右外野深遠高飛犧牲打超前太空人。七局太空人又攻佔一出局一二壘，道奇再換前田健太中繼，解決布瑞格曼跟亞圖維，太空人全場得分圈有人六個打數都沒有安打。



七局下道奇的比德森又敲出左外野373英呎的全壘打追加保險分。八局道奇則提前推出守護神簡森，只投了19個球就讓太空人六上六下包括三次三振，道奇全場只有五支安打還比太空人少一支，但是贏了兩分拉平戰局，韋蘭德即使六局只丟兩分還是吞下生涯第五場世界大賽先發的第四場敗投。



